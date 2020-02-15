ناشطون يسخرون من ادعاء عمليات بغداد تعرض عناصرها الى هجمات ببنادق الصيد ..(صور)

2020/02/15 | 10:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سخر ناشطون على مواقع التواصل ،من بيان عمليات بغداد في شان تعرض عناصرها المكلفة بتامين ساحة الخلاني الى هجمات ببنادق الصيد (الصجم)ن بنشر صور تبين قيام افرادها باستهداف المتظاهرين بذات السلاح.

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