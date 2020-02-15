العثور على جثة مشوهة جنوبي العراق

2020/02/15 | 10:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بالعثور على جثة مشوهة في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز انه "تم العثور على جثة مقطوعة الى نصفين ومشوهة وعليها آثار التعذيب في ذي قار قرب الطاقة".

واضاف انه "لم يتم التعرف على هوية الضحية حتى الآن".

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