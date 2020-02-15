العراق: تظاهر الآلاف من أنصار مقتدى الصدر للتنديد بالانتقادات الموجهة له

2020/02/15 | 10:20 - المصدر: فرانس 24

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تظاهر الجمعة الآلاف من أنصار مقتدر الصدر في العراق، للتنديد بما اعتبروه "استفزازا وتعديا" على مقتدى الصدر في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت له، بسبب تغير موقفه من الحركة الاحتجاجية إثر تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل حكومة.

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