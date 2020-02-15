2020/02/15 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النقل، السبت، أن مشروع ميناء الفاو الكبير يسير بوتائر متصاعدة تمهيدا لانجاز مرحلته الاولى التي تشمل البنى التحتية وفق المدة المحددة البالغة ثلاثة اعوام.وقال مدير المشروع اسعد عبد الرحيم الراشدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “العمل في ميناء الفاو الكبير بدأ على شكل مراحل، إذ تتضمن مرحلته الاولى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل: مشروع ميناء الفاو يسير بوتائر متصاعدة تمهيدا لانجاز مرحلته الاولى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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