نائب: علاوي التقى 100 شخصية واختار منهم 22 وزيراً لكابينته الوزارية

2020/02/15 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي والمقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إن الاخير أكمل كابينته الوزارية وهو مستعد لعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة.وقال الخالدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الحكومة اكتملت وهي جاهزة للتصويت بدءا من يوم غد الأحد فيما لو تم […]

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