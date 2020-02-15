2020/02/15 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية تربية محافظة واسط، السبت، الغاء جميع الاوامر المدرسية الصادرة بفصل الطلبة لتجاوز غياباتهم الحد المقرر.وقال مدير الاعلام التربوي عقيل اشهيب في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المديرية اصدرت تعميما لجميع ادارات المدارس الابتدائية والثانوية يقضي بالغاء جميع الاوامر المدرسية التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لتجاوز غياباتهم الحد المقرر للعام الدراسي الحالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية واسط تلغي أوامر فصل الطلبة لتجاوز غياباتهم الحد المقرر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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