2020/02/15 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر المتوقع أن تطرح به شركة “سوني” اليابانية منصة الألعاب الشهيرة “بلاي ستيشن 5”.وأشار التقرير الوارد في موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن سعر منصة “بلاي ستيشن 5” سيكون أقل من جهاز “بلاي ستيشن 4 برو”.وأوضحت التقارير أن جهاز “بلاي ستيشن 5” سيتم دعمه بوحدة معالجة مركزية جديدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن سعر جهاز “بلاي ستيشن 5” المرتقب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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