إيران تزيل إعلانات شركتي “ال جي وسامسونغ” بعد انسحابهما من السوق الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية

2020/02/15 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت إيران إنها بدأت إزالة اللوحات الإعلانية لشركتي “ال جي وسامسونغ” الكوريتين الجنوبيتين، بعد قرارهما الخروج من السوق الإيرانية استجابة للعقوبات الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن رئيس هيئة إدارة اتحاد الأجهزة البصرية والصوتية الإيرانية علي رضا موسوي مجد، قوله إن إزالة اللوحات الإعلانية لشركة “سامسونغ” من المتاجر قد بدأت منذ […]

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