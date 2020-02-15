2020/02/15 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مطار هيثرو في لندن ازمة حقيقية، بعد أن تم حجز ثمان طائرات ،صباح السبت، بسبب مخاوف من إصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا الجديد.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة صدى أن ” سلطات المطار طلبت من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية “يونايتد”، القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاز 8 طائرات لنقل المسافرين في مطار هيثرو بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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