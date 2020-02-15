دولة القانون: لن نمنح الثقة لاي وزير متحزب

2020/02/15 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد عضو مجلس النواب منصور البعيجي، عن ائتلاف دولة القانون، بانه لن يتم منح الثقة لاي وزير متحزب بالحكومة المقبلة تفرضة الكتل.وقال البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان “التشكيلة الوزارية الجديدة يجب ان تكون من المستقلين غير المتحزبين حصرا حتى يكتب لهم النجاح بأدارة حقائبهم الوزارية خلال فترة توليهم […]

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