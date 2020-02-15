قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين

2020/02/15 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، اليوم السبت حشدا من المنشدين الدينيين، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة الرسول الاكرم (ص).وقالت وسائل اعلام ايرانية، ان “السيد قائد الثورة الاسلامية سيستقبلهم ظهر اليوم السبت “.

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