الحرس الثوري: عدم اعتراف الحكومة الأمريكية بقتلى عين الأسد دليل على إذلال مسؤوليها

2020/02/15 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف في المستقبل، بمقتل جنودها الذين ادعت حاليا أنهم أصيبوا بارتجاج دماغي.

وقال حاجي، إن "عدم اعتراف الحكومة الأمريكية بقتلى عين الأسد، دليل على إذلال المسؤولين الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الأمريكيين غيروا تصريحاتهم عقب الهجوم الصاروخي واعترفوا مؤخرا بأن 109 عسكريا أمريكا أصيبوا بارتجاج في الدماغ"، مضيفا أن "واشنطن ستعترف في المستقبل بمقتل جنودها".

وأوضح "أنه ما يحظى بالأهمية في هجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد بالعراق هو تلطيخ سمعة أمريكا والقضاء على هيمنتها لأننا هاجمنا أكبر قاعدة أمريكية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وآخرين، وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

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