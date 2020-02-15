اوبميانغ يقترب من الكالتشيو

2020/02/15 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، الذي ينتهي عقده في صيف 2021.

وسبق أن ربطت تقارير صحفية، أوباميانغ بالانتقال إلى إنتر ميلان، بناء على رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، لتعويض الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز صوب برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن "أوباميانغ رفض عرضًا للتجديد من إدارة آرسنال بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا".

وأشارت إلى أن "رفض أوباميانغ يعني رحيله في الصيف المقبل، لأن إدارة آرسنال تخطط لبيع أي نجم يتبقى في عقده موسم واحد، ولا يوافق على التجديد".

يذكر أن أوباميانغ في حالة موافقته على عرض آرسنال، سيصبح صاحب الراتب الأعلى في الفريق اللندني بالتساوي مع زميله الألماني مسعود أوزيل.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن برشلونة سيفعل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر، البالغ 111 مليون يورو، خلال الصيف المقبل.

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