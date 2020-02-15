تربية واسط تقرر الغاء أوامر فصل الطلبة لتجاوز غياباتهم الحد المقرر

2020/02/15 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط قررت مديرية تربية محافظة واسط، اليوم السبت، الغاء جميع الاوامر المدرسية الصادرة بفصل الطلبة لتجاوز غياباتهم الحد المقرر.وقال مدير الاعلام التربوي عقيل اشهيب في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المديرية اصدرت تعميما لجميع ادارات المدارس الابتدائية والثانوية يقضي بالغاء جميع الاوامر المدرسية التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لتجاوز […]

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