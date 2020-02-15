حسن سالم لـ”العهد نيوز”: بعض الدول لا يروق لها استقرار العراق ولا تريد له النهوض اقتصاديا وسياسيا

2020/02/15 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، أن بعض الدول لايروق لها الاستقرار الأمني داخل العراق.وقال سالم لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “امريكا وبعض الدولة وقفت سلبا تجاه العراق امنيا واقتصاديا” مبينا انه “ليس غريبا على بعض الدول التي ساهمت ومولت الارهاب بأكثر من ٥٠٠٠ داعشي”.وأضاف سالم أن “امريكا ودول أخرى تقف عائق […]

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