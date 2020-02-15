قريباً.. ترليون دينار كقروض لدعم الفلاحين

2020/02/15 | 11:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد رئيس لجنة #الزراعة والمياه والأهوار في #البرلمان_العراقي سلام الشمري، أنه سيتم تخصيص “ترليون دينار عراقي” كقروض لدعم الفلاحين.وذكر الشمري في بيان أن «لجنته وضعت […]

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