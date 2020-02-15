شرطة ذي قار تحقق في مقتل عسكري خلال إجازته الدورية

2020/02/15 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة شرطة ذي قار، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث قتل عسكري خلال تمتعه بالإجازة الدورية في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مديرية شرطة بلدة الشامية/ مركز شرطة الثورة، استخبرت مساء ليلة أمس الجمعة 14 شباط الجاري بوجود جثة على شكل اشلاء ملقاة على […]

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