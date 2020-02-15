2020/02/15 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحرر السياسي لوكالة العهد نيوز العهد نيوز- بغداد- خاص من المتوقع ان يقدم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اسماء كابينته الوزارية، الى مجلس النواب العراقي الاحد، للتصويت عليها.واعلن مصدر نيابي، عن ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيقدم كابينته الوزارية الى مجلس النواب، يوم غد الاحد.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كابينة علاوي الوزارية تحقق مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كابينة علاوي الوزارية تحقق مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).