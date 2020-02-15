أنباء سارّة في قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي اليوم

2020/02/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي، السبت (5 شباط 2020)، عن قائمة الفريق التي اختارها المدر...





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