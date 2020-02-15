2020/02/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث قتل عسكري خلال تمت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ذي قار توقف 3 أشخاص يشتبه بقتلهم عسكري وتقطيعه إلى أشلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث قتل عسكري خلال تمت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ذي قار توقف 3 أشخاص يشتبه بقتلهم عسكري وتقطيعه إلى أشلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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