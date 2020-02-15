شرطة ذي قار توقف 3 أشخاص يشتبه بقتلهم عسكري وتقطيعه إلى أشلاء

2020/02/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث قتل عسكري خلال تمت...





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