متنبئ جوي: أمطار وثلوج في هذه المناطق بدءاً من يوم غد

2020/02/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (15 شباط 2020)، حالة الطقس في البلاد، مشيراً إلى أن الأجواء س...





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