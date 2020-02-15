إثيوبيا: تأجيل الانتخابات التشريعية أسبوعين

2020/02/15 | 11:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا أمس الجمعة، أنها تعتزم تنظيم الانتخابات التشريعية المنتظرة بشدة في البلاد في 29 أغسطس، في تأجيل لمدة أسبوعين عن الموعد المحدد أساسا.وقالت رئيسة المفوضية برتكان مديقسا في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إنه “وفقا لأحكام القانون، قررنا تغيير موعد الانتخابات إلى 29 أغسطس”.وأضافت: “سنعمل مع الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية

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