بكين تحذر منظمة التجارة: قيود تجارية جديدة في ظل “كورونا” تهدد الاقتصاد العالمي برمته

2020/02/15 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت الصين أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تجنب فرض قيود تجارية غير ضرورية بسبب وباء فيروس كورونا المستمر، الذي وصفته بـ”التحدي العالمي”، محذرة من أن تؤثر هذه الإجراءات في الاقتصاد العالمي برمته.وقالت الصين خلال اجتماع لمنظمة التجارة في جنيف: “إن رد الفعل المفرط على قضية الصحة المتعلقة بفيروس كورونا، لن يؤثر […]

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