سرايا السلام تسيطر على ساحة التحرير وتحذر المتظاهرين من عدة امور ..!!!

2020/02/15 | 11:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت " وسائل اعلام دولية " عن إن سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر سيطرت على ساحة التحرير بأسلحة نارية كاتمة للصوت وسكاكين وهددت أي شخص يرفع شعار ضد مقتدى الصدر أو بالضد من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأضافت أن التقارير لغاية الآن تفيد بمقتل متظاهر برصاصة في الرأس من سل...

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