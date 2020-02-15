ريال مدريد يختار موهبة فرنسية لخلافة كاسيميرو

2020/02/15 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استقرار ريال مدريد على الخليفة المحتمل لنجم وسط الفريق، البرازيلي كاسيميرو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد اختارت اللاعب الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا بعد تقديمه مستويات رائعة مع رين، رغم صغر سنه.

وأوضح التقرير أن مسؤولي ريال مدريد يعلمون أن كاسيميرو مازال صغيرًا (27 سنة) ويملك الكثير ليقدمه للميرنجي، لكنهم يرغبون في ضم كامافينجا (17 سنة)، باعتباره موهبة شابة واعدة، ونادرة في هذا المركز.

ويستعد ريال مدريد لتقديم عرض رسمي لرين الصيف المقبل، لضم كامافينجا، وعدم الانتظار موسم آخر، حتى لا يزداد سعره وتتنافس عليه أندية أخرى.

ويعتبر كامافينجا أحد الدعائم الأساسية لرين، حيث شارك في 32 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدفًا، وصناعة آخر.

وينتهي عقد كامافينجا مع رين في صيف عام 2022.

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