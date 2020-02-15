استقرار اسعار صرف الدولار في السوق العراقي

2020/02/15 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم االسبت، (15شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.550 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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