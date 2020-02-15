2020/02/15 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 1519 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين: حصيلة كورونا تتخطّى 1500 وفاة و66 ألف إصابة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: حصيلة كورونا تتخطّى 1500 وفاة و66 ألف إصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: حصيلة كورونا تتخطّى 1500 وفاة و66 ألف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).