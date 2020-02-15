2020/02/15 | 11:17 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار: اعتقال شخصين متهمين بقتل منتسب وتقطيع جثته بالمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: اعتقال شخصين متهمين بقتل منتسب وتقطيع جثته بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: اعتقال شخصين متهمين بقتل منتسب وتقطيع جثته بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).