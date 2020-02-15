2020/02/15 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر سعر صرف الدولار نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات اليوم السبت.وافتتح سوق الصرف في بغداد وبالتحديد ببورصة الكفاح على 120.450 لكل 100 دولار.اما السعر في الصيرفات: بغداد السعر في الصيرفاتشراء 120,000بيع 121,000—————-النجف120.550—————اربيل 120.450———البصرة120.700———-السليمانية120.550

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 15-2-2020 السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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