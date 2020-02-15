العراق يرسل مساعدات وكمامات طبية الى الصين

2020/02/15 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر رئيس الجمعية الصداقة العراقية الصينية حيدر الربيعي، اليوم السبت، ان العراق ارسل مساعدات وكمامات وبعض المواد الطبية الى الصين لمحاولة منع انتشار فيروس كورونا.وقال الربيعي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، ان “جمعية الصداقة العراقية الصينية وبالتعاون مع الجالية العراقية والشركات العراقية في الصين قامت بإرسال مساعدات وكمامات وبعض المواد الطبية لمحاولة منع

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