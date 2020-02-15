مدرب موناكو يمتدح سليماني ..فما السبب ؟

2020/02/15 | 11:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة امتدح روبرتو مورينو، مدرب موناكو، مهاجمه الجزائري إسلام سليماني، بعدما سجل بنفسه هدف فوز فريقه على مونبلييه بنتيجة 1-0 يوم الجمعة، في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.وخلال تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قال المدرب الإسباني: "سليماني لاعب مهم، ولا يمكنني قول عكس ذلك، فالأرقام تتحدث عنه".رغم ذلك، أتبع مورينو كلماته بقوله: "لا أريد التحدث عن لاعب واحد بشكل منفرد، لأنها لعبة جماعية، والفريق ككل كان مميزا للغاية".ويقضي اللاعب الدولي الجزائري فترة إعارة ضمن صفوف موناكو حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.ورفع سليماني رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، الذي شهد أيضا إسهامه بـ7 تمريرات حاسمة حتى الآن.وبعد الانتصار الأخير، ارتقى موناكو للمركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد وصوله للنقطة 38، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن فرق المربع الذهبي.

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