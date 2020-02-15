2020/02/15 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدت الفنانة​أمل العنبري​يوم 16 نيسان/أبريل عام 1987 في ​المغرب​، وحاصلة على الجنسية ​البحرين​ية.إنطلاقتها كانت في برنامج “​ستار أكاديمي​”، بموسمه الرابع عام 2006، وبعد خروجها من البرنامج إستقرت في ​بيروت​.-دخولها مجال التمثيل- إنتقلتأمل العنبريإلى ​الكويت​ للعيش مع خالتها عام 2010، ودخلت الى المعهد العالي للفنون، لكن تم سحب قيدها لاحقاً، لأنها كانت ملتزمة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمل العنبري شُبّهت بـ كيم كارداشيان..



وندمت على خضوعها لعمليات التجميل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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