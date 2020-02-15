الجيش السوري يحرر بلدة جديدة في ريف حلب الغربي

2020/02/15 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش السوري من تحرير قرية كفرناها في ريف حلب الغربي والفوج 46 بالريف الجنوبي الغربي.وكان الجيش السوري قد اعلن في وقت سابق تحرير قرية أورم الكبرى في ريف حلب الجنوبي الغربي، كما حقق تقدما كبيرا بتأمين طريق حلب – دمشق الدولي مرورا بإدلب وحماة.كما تمكن الجيش من تحرير الفوج 46 الاستراتيجي ومناطق أخرى […]

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