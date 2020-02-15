2020/02/15 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ حفلاً فنياً بمناسبة عيد الحب في ستاد ​القاهرة​، بحضور الآلاف من محبيها.وأشعلت نانسي أجواء الحفل بمجموعة من أجمل أغانيها، منها “أنا مصري، و”آه ونص”، وأغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”.وفوجئت نانسي بإستقبال الجمهور لها، منذ وصولها إلى المطار بزفّة خاصة على أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”، وإهدائها باقات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نانسي عجرم تشعل الأجواء بحفل عيد الحب في القاهرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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