2020/02/15 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأميركي للبارزاني: مستمرون بدعم وتدريب قوات البيشمركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي للبارزاني: مستمرون بدعم وتدريب قوات البيشمركة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي للبارزاني: مستمرون بدعم وتدريب قوات البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).