البصرة.. ضبط حمولة أجبان سعودية تم التلاعب بأوزانها في منفذ سفوان

2020/02/15 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط تلاعب بأوزان حمولة تسبب بهدر للمال العام في منفذ سفوان بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “تمكنت من ضبط عجلة محملة بأجبان سعودية المنشأ تم التلاعب بأوزانها بعد إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز الجمرك في منفذ […]

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