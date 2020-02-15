مجلس النواب الأميركي: إدارة ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير اغتيال الشهيد سليماني

2020/02/15 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني.ونقلت شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية عن إنجل قوله في بيان رسمي: “إن التقرير الرسمي للبيت الأبيض حول العملية لا يشير […]

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