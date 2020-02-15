السعدون :الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد تمرير الحكومة الجديدة

2020/02/15 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...أعلن عضو مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، أن الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد تمرير الحكومة الجديدة في حال كانت مستقلة تماماً.

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