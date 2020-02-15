2020/02/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسرور بارزاني لوزير الدفاع الأمريكي: شراكتنا تسهم في استقرار العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مسرور بارزاني لوزير الدفاع الأمريكي: شراكتنا تسهم في استقرار العراق والمنطقة
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسرور بارزاني لوزير الدفاع الأمريكي: شراكتنا تسهم في استقرار العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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