مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية

2020/02/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وزارة الداخلية، السبت، القبض على عصابة لسرقة الدراجات ...





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