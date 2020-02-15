الخلافات بين نيجرفان ومسرور تطيح برئيس جهاز ’’باراستن’’ المخابراتي في كردستان

2020/02/15 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت (15 شباط 2020)، عن ابعاد القيادي في الحزب نزهت...





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