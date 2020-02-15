الدفاع: مهمة الناتو مقتصرة على التدريب

2020/02/15 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن عمل بعثة حلف الناتو في العراق مقتصر على التدريب فقط.

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