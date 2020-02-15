2020/02/15 | 11:40 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
وغرد ترامب اليوم على حسابه في "تويتر" وكتب : "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن دونالد ج.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة : رئيسيين لــ دولتان كبيرتان .. احدهما دولة عظمى .. هما الاوائل على موقع "فيسبوك " ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع "فيسبوك" ابلغه انه يحتل المرتبة الأولى على الموقع الأزرق.
وغرد ترامب اليوم على حسابه في "تويتر" وكتب : "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن دونالد ج.
ترامب هو الرقم 1 على فيسبوك، اما الرقم 2 هو رئيس وزر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة : رئيسيين لــ دولتان كبيرتان .. احدهما دولة عظمى .. هما الاوائل على موقع "فيسبوك " ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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