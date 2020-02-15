بالصورة : رئيسيين لــ دولتان كبيرتان .. احدهما دولة عظمى .. هما الاوائل على موقع

2020/02/15 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع "فيسبوك" ابلغه انه يحتل المرتبة الأولى على الموقع الأزرق.

وغرد ترامب اليوم على حسابه في "تويتر" وكتب : "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن دونالد ج.



ترامب هو الرقم 1 على فيسبوك، اما الرقم 2 هو رئيس وزر...

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