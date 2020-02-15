العمليات المشتركة: عمليات أبطال العراق برهنت قدرتنا على حماية الأرض والسماء

2020/02/15 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، امس الجمعة، أن عملية أبطال العراق برهنت قدرة القوات المسلحة على مسك الأرض والسماء.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “القوات المسلحة العراقية، أكدت قدرتها على مسك الأرض، من غير الحاجة إلى قوات تقاتل معها، مؤكداً أن الحاجة الى التحالف الدولي تقتصر

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