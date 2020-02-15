المرور تصدر تعليمات بشأن إجازات السوق وسيارات

2020/02/15 | 11:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدرت مديرية المرور العامة، تعليمات جديدة بشأن إجازات السوق والمركبات دون موديل 2016، والتي تسمى "المعلاية".

المرور: أصبح بإمكان الأشخاص الذين أكملوا السابعة عشر من عمرهم أن يحصلوا على إجازة سوق خصوصي

قالت المديرية ببيان صدر في 15 شباط/فبراير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "أصبح بإمكان الأشخاص الذين أكملوا السابعة عشر من عمرهم أن يحصلوا على إجازة سوق خصوصي"، مبينة أن "يوم السبت دوام رسمي في جميع مواقع التسجيل وإصدار الإجازات وحتى الرابعة عصرًا".

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تابعت "بخصوص تسجيل الدراجات النارية، فإن الرسوم ستكون لذات العجلتين 100 ألف دينار، ورسوم الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات 300 ألف دينار".

أضافت المديرية أن "المركبات دون الموديل المعلاية الداخلة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 المسجلة وغير المسجلة بإمكان مالكيها المراجعة وإكمال معاملاتهم".

أشارت إلى أن "مركبات الحائز الثالث لا تتحول إلا بحضور مالكها الأصلي أو الحائز".

وحول مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت المديرية إن "تلك المركبات لا تتحول إلا بعد انتهاء مدة الحجز (الخمس سنوات) بعدها تصبح المركبة حرة".

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