ظريف : لقد بدأت نهاية امريكا في المنطقة بالفعل

2020/02/15 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى وزير الخارجية الايرانية، محمد جواد ظريف، ان نهاية الولايات المتحدة الامريكية، بدأت في المنطقة بالفعل.وقال في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان “هناك نصائح سيئة لترامب، ادت الى اتخاذه قرارات خاطئة”.

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