تحشيد نيابي للتصويت على كابينة علاوي وترجيحات بتمريرها نهاية الشهر الحالي

2020/02/15 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رجح النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، السبت، تمرير الكابينة الوزارية نهاية الشهر الحالي، مؤكدا ...

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