2020/02/15 | 11:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض الجانبان أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة – صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).