2020/02/15 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني يمني، اليوم السبت، سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة المصلوب.

ونقل عن مصدر طبي، أن أكثر من ثلاثين مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح في الغارة الجوية.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء إن معظم القتلى والجرحى هم من النساء والأطفال.

وأفادت قناة "المسيرة" بتعرض المكان لثمان غارات جوية صباح اليوم أصابت مواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها مساء أمس في مديرية المصلوب.

وكان متحدث باسم قوات الحوثيين، أكد أمس أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وجرح أكثر من ثلاثين شخصا بغارة للتحالف العربي في اليمن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وجرح أكثر من ثلاثين شخصا بغارة للتحالف العربي في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).