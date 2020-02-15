ضبط تلاعب بوزن حمولة تسبب بهدر للمال العام في منفذ سفوان

2020/02/15 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط تلاعب بأوزان حمولة تسبب بهدر للمال العام في منفذ سفوان بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، انها "تمكنت من ضبط عجلة محملة بأجبان سعودية المنشأ تم التلاعب بأوزانها بعد إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز الجمرك في منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة".وأضافت انه "تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق ومعاينة البضاعة المحملة تبين ترسيم البضاعة بواقع 8 اطنان من مجمل الحمولة البالغة 19 طنا وتنزيل 11 طنا من قبل موظف الإجازات مما سبب هدراً بالمال العام".وأكدت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة جمرك سفوان لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف في مركز جمرك سفوان وموظف الإجازات".

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